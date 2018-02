Erki Sepa otsustas viis aastat tagasi teha karjääris kannapöörde ja vahetada ametit. Ta liitus RE/MAX-iga ja alustas tööd tavalise kinnisvaramaaklerina. Täna on ta omanik kinnisvarabüroos, mis tegutseb RE/MAX-i kaubamärgi all ja pakub tööd ning jagab kinnisvaraalaseid kogemusi kümnetele alustavatele ning professionaalsetele maakleritele. Alljärgnevalt räägib RE/MAX City juhatuse liige oma töövõitudest lähemalt.

Kui nägin, et suudan maaklerina läbi lüüa, tekkis tahtmine oma ettevõte teha. Mõtlesin, et kuidas ja kellega alustada ning tulemusena võtsin kampa veel kaks maaklerit. Rentisime 2015. aastal samas büroos, kus olime töötanud, kolm töökohta ja ostsime RE/MAXi frantsiisi. Sündis kinnisvarabüroo nimega RE/MAX City .

Peaaegu. Peatselt üürisime Ülemiste Citys oma nelja töökohaga büroopinna – kolisime Lõõtsa 5 asuvasse büroohotelli. Tegutsesime seal pool aastat, võtime ühe maakleri juurde, aga liituda soovivaid maaklereid oli veelgi ja nii liikusime kõrvalmajja, kus saime töökohad üheteistkümnele inimesele. Need täitusid praktiliselt kohe ja jälle oli vaja kolida.

Järgmiseks saime teha 25 töökohta taaskord aadressile Lõõtsa 5, mis on tänaseks täidetud ja ruumipuudus jälle käes. Nüüdseks oleme sõlminud üürilepingu Lõõtsa 12 majja, kus 1. juunist saab olema 45 töökohta ehk me värbame veel ligi 20 inimest juurde, nii et meie maaklerite arv kahekordistub. Eestis nii suuri kinnisvarabüroosid palju ei ole.

Mis annab juguse ja kindluse ettevõtet arendada?

Kuigi RE/MAX City areng on olnud üle ootuste, siis õhku täis plaane me ei tee, peab olema realistlik. Omanike tuumik on meil väga tugev, büroo õhkkond suurepärane, meie inimesed on kinnisvaravallas teravad pliiatsid ja eeskujud. Profid ei hoia oma töömeetodeid saladuses, jagavad oma teadmisi ega pelga konkurentsi. Aitame oma töötajatel saavutada tulemust, selleks on olemas tänu RE/MAX-i frantsiisile tugev mentorlus- ja koolitusprogramm – aasta koolituskava, palju välisesinejaid ja koolituspäevad. Ma usun, et meie maaklerite koolitusprogramm on Eesti kõige tugevam ja toetavam – ühtegi töötajat ei jäeta oma tööprobleemidega üksi. Vahest on isegi tunne, et koolitusi on liiga palju, kuid tagasiside on osalejailt siiski hästi hea.

Lisaks võib veel märkida, et oleme ka vahendustasude osas paindlikud – sõltuvalt lepingust võib meie maakler teenida kuni 80 prosenti vahendustasult.

Kõige selle pärast on meil kaadrivoolavus sisuliselt olematu.

Ühel hetkel tuleb siin väikeses Eestis siiski piir ette?

Võimalik, aga see piir on veel väga kaugel, sest kinnisvaraturg on meil täna killustunud, selgeid liidreid kinnisvarabüroode näol on vähe ja liiga palju sebib veel ringi ebaprofessionaalseid maaklereid. Ootan huviga raskemaid aegu, mil suvalised pusserdajad kinnisvaraturult välja pressitakse ja usun, et meie professionaalid saavad ka siis hästi hakkama.

Mida soovitaksite inimestele, kes tahaks samuti kinnisvaravahenduse alal kätt proovida?

Kui inimeses on müügimehe geeni, suhtlemisoskust, korrektsust ja tahtmist õppida, siis on meie büroo uksed temale avatud. Ettevõtjatele soovitaks mitte karta ebastandardseid lahendusi nagu frantsiis praegu Eestis paljude arvates paistab olevat. Kasutage julgesti sünergiat, mida rahvusvahelise ettevõtte kogemus teile pakub.

Keda huvitavad RE/MAX City tööpakkumised, siis võib endast märku anda aadressil erki.sepa@remax.ee või helistada 5645 5085.

