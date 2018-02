Saksamaa kristlikud demokraadid ja sotsiaaldemokraadid jõudsid kolmapäeval Berliinis kokkuleppele moodustada üheskoos valitsus, mida nimetatakse suureks koalitsiooniks (Große Koalition ehk lühendatult Groko).

Suurde koalitsiooni kuulub kolm parteid: Angela Merkeli juhitav Kristlik-Demokraatlik Liit ja selle Baierimaal tegutsev sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ning Martin Schulzi juhitav Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD). Saksa meedia andmetel saab CSU juht Horst Seehofer siseministriks ja Martin Schulz välisministriks. Sotsiaaldemokraadid saavad endale ka rahandusministri mõjuka portfelli, mis läheb Hamburgi senisele linnapeale Olaf Scholzile.

Hämmastav on Martin Schulzi sõnamurdlikkus. Ta kuulutas pärast 24. septembri valimisi, et ei lähe mingil juhul Merkeli juhitavasse valitsusse ja SPD jääb opositsiooni. Lõplik sõna uue valitsuse moodustamisel on nüüd SPD kõigil 463 723 liikmel, kel on kolm nädalat aega hääletada, kas sõlmitav koalitsioonileping neid rahuldab või mitte. Seega on selgust oodata alles märtsi algul.