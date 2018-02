Pärast seda, kui lennufirma United Airlines keelas ühel reisijal paabulinnuga pardale tulemast - reisija väitis, et suur lind on talle emotsionaalseks toeks - on ka teised lennufirmad hakanud karmistama tugiloomade reegleid. Kui tahad siili või seaga lennukile minna, on see tõenäoliselt paraku välistatud. Nordica lennuki salongi võib emotsionaalseks toeks kaasa võtta vaid koera.

Paljud lennufirmad lubavad nn emotsionaalseks toeks mõeldud loomi lennuki pardale kaasa võtta. Need on mõeldud lohutama ja ärevust maandama reisijatel, kellel on vaimsed probleemid. Lohutusloomadele on kehtestatud kindlad reeglid, sealhulgas ka looma vajadust tõestav arstitõend. BBC kirjutab, et siski kurdavad lennufirmad selle üle, et loomadega reisijaid on liiga palju ning on ka kahtlane, kas kõik nad tingimata oma karvaseid ja sulelisi kaaslasi ikka nii väga lennu ajaks vajavad.

United Airlines, kes alles hiljuti keelas paabulinnuga reisijal lennuki pardale tulla, väidab, et nende andmetel soovis eelmisel aastal emotsionaalse toe loomaga reisida enam kui 30 000 inimest. See on aga liig. Emotsionaalse toe vajadus on üks asi, kuid ennekõike on ikkagi vajalik reisijate ohutus ning mugavus - et ei juhtuks nagu ühel reisijal, kelle hirmunud siga lennuki salongis ruigama ja roojama kukkus. Liiga suured loomad takistavad ka reisijatel hädaolukorras lennukist väljumist.