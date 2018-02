Mako ohvrimeelsus andis tõendust suurest ja sügavast armastusest. Nüüd aga andsid keiser Akihito vanim lapselaps ja tema armsam teada, et pulmad lükkuvad vähemalt 2020. aastasse, vahendab CNN.

Prints Akishino vanem tütar Mako teatas mullu kevadel, et loobub oma keiserlikust staatusest, abiellumaks ülikooliaegse kallima Kei Komuroga. Selleks ajaks viis aastat kurameerinud noorpaar teatas, et nad abielluvad tänavu novembris. Jaapani seaduste kohaselt kaotavad keiserliku pere naisliikmed lihtrahva esindajaga abielludes tiitli.

Kas printsess Mako romantiline armulugu on purunemas? 26aastane Jaapani printsess, kes loobus lihtrahva seast pärit kallimaga abiellumise nimel tiitlist, teatas, et nende pulmad lükkuvad mitu aastat edasi. „Põhjuseks on meie ebaküpsus ja me lihtsalt kahetseme seda.“

Noored tutvusid Tokyo rahvusvahelises kristlikus ülikoolis õppides. Sestsaadik on printsess saanud Leicesteri ülikoolist magistrikraadi, õpib oma Tokyo alma mater’i doktorantuuris ning töötab muuseumis teadurina. Kei on ühe Tokyo advokaadibüroo palgal.

"Olime liiga tõtakad."

„Kõigepealt köitis mind tema särav naeratus,” seletas printsess mullusel pressikonverentsil. Abieluettepaneku tegi Kei oma kõrgest soost sõbratarile 2013. aasta detsembris õhtusöögil, vahendas Briti leht The Telegraph. Pärast seda tutvustas printsess Mako noormeest oma vanematele – keiser Akihito nooremale pojale prints Akishinole, kes on troonipärimisjärjekorras teine, ja printsess Kikole. Printsess kinnitas emale-isale, et tahab Keiga oma tuleviku ühendada.

Tänavu märtsis pidi noorpaar oma kihluse ametlikult vormistama. Ent kuu aega enne rõõmupidu kärgatas pauk: pulmad jäävad ära. Printsess seletas, et pulmadeks valmistumine nõuab aega. „Usume, et olime liiga tõtakad. Soovime abielu üle sügavamalt ja konkreetselt järele mõelda.“ Pulmade edasilükkamine annab noorpaarile aega valmistuda nii abielutseremooniaks kui ka kooseluks.

Keiserliku perekonna esindaja põhjendas viivitust ka Jaapani õukonda 2019. aastal ootavate tähtsate tseremooniatega, vahendab The Guardian. 84aastane keiser on teatanud, et loobub 30. aprillil 2019 troonist. Järgmisel päeval tõuseb võimule tema vanem poeg prints Naruhito.