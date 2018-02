Hispaanias Murcia linnas sünnitas 11aastane tüdruk poja. Lapse isa on tüdruku 14aastane vend, vahendab Daily Mail.

Vanemad viisid 11aastase kõhuvalus tütre möödunud reedel haiglasse. Nad kahtlustasid, et lapsel on mõni sooltehaigus. Ootamatult selgus, et tüdruk hakkab hoopis sünnitama. Arstide sõnul on nii verinoor ema kui ka tema pisipoeg hea tervise juures. Hispaania meedia andmetel on lapse sünnitanud tüdruku ema pärit Boliiviast.

Esimese šoki järel tabas tüdruku vanemaid teinegi šokk. Nimelt väitis tütar, et lapse isa on tema 14aastane lihane vend, kes lapse eostamise ajal oli 13aastane. Kuna õde ja vend on sedavõrd noored, siis ei kuulu nad kohtulikule karistamisele. Väidetavalt oli õde seksiga ka nõus.

Kohaliku terviseameti juht Manuel Villegas ütles, et tegemist erakordse juhtumiga. Seetõttu otsustati teha DNA-test, et veenduda venna isaduses. Testi tulemused pole veel selgunud. Beebi eest hoolitsevad vanavanemad.