President Kersti Kaljulaid ja Georgi-Rene Maksimovski on sel nädalal töövisiidil Lõuna-Koreas, tegemist on viienda välisvisiidiga, kuhu president sõidab koos abikaasaga. Visiidi tipphetkeks on Pyeongchangi taliolümpiamängude avatseremoonia.

Varemalt on president Kersti Kaljulaid ja Georgi-Rene Maksimovski koos visiitidel käinud eelmise aasta märtsis ja novembris Soomes, mullu novembris Gruusias ning aastavahetusel Austrias.

„Iga visiidi delegatsioon komplekteeritakse vastavalt sisule ja vajadusele,“ ütleb presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. „See sõltub peamiselt sellest, millised sündmused, kohtumised ja tegevused on kavas. Otsused, kes delegatsiooni kuuluvad, teeb presidendi kantselei.“