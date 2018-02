Kes on need, kes satuvad sekeldustesse enda tehtud valede valikute tõttu? Portaal Your Tango toob välja viis sodiaagimärki, kes selles kõige osavamad!

Ambur armastab spontaansust ja usub, et liigne planeerimine võtab asjalt kogu ilu ja võlu. Nad armastavad teha kiireid otsuseid - eriti reisides. Põhjuseks ikka see, et nad ei taha millestki ägedast ilma jääda. Kui nad aga viitsiks asja natuke uurida, siis saaksid teada asju, millest siiani ei teadnud. See päästaks neid nii mõnestki hädast.

Nad on väga usaldusväärsed, mis samuti viib neid mõnikord ohtlike olukordadeni. Nende natuke liigne enesekindlus on samuti see, mis viib neid halbade otsusteni.

2. KALJUKITS

Võiks ju arvata, et tähemärk, kes on nii praktiline, usaldusväärne ja töökas - ta ei saa ju kuidagi halbu valikuid ja osuseid teha?! Kuid saab!

Kaljukits teab, et inimesed eeldavad, et nad on ettevaatlikud ja hoolikad, kuid mõnikord nad tahavad sellest karakterist end välja murda. Teha midagi ootamatut, impulsiivset ja planeerimatut. Need ongi need korrad, kui tekivad halvad olukorrad ja otsused.

Sageli on Kaljukitse halvad otsused seotud seksiga. Neis on peidus see metsik pool. Kui asi puudutab seksi, siis on nad kõige altimad oma reegleid murdma ja käituma arvamatult. Ühes on Kaljukitsed veel head: nad teavad, mil on halva valiku teinud - nad kahetsevad seda kohe!

3. JÄÄR

Jäär on juba loomult impulsiivne. Ta on ka väga kannatamatu. Kannatamatus ja kirg riskida - siit halvad otsused sünnivadki!