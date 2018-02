Peaminister Jüri Ratas möönis riigikogu infotunnis idapiiri väljaehitamise hinna kohta, et see on tõepoolest müstiliselt suureks kasvanud. Ta tunnistas, et see info, mis tuli Eesti avalikkusele oli ootamatu, sest 2015. aasta oli arvestatud summaga 79 miljonit.

Nüüd on projekteerimised läbi viidud ja on teada, et piiri ehitamine läheb 2,5–3 korda kallimaks. „See kindlasti ei tähenda seda, et idapiiri ehitamine seiskub, katkeb, seda ei toimu,“ ütles Ratas. „Ma igal juhul pean õigeks, et piiri ehitusega tuleb edasi minna,“ kinnitas peaminister.

Ratas selgitas, et piiri kogupikkus on 338 kilomeetrit, maismaa 135, järvepiir 126 ja jõepiir 176 kilomeetrit. „Kallimaks on läinud siis eeskätt maismaapiiri rajamine, mis oli ka kõige pikema kilometraažiga, 135. See vahe nendest hinnangutest, mis oli veebruar 2015 ja mis on täna, on umbes 100 miljonit. Jõepiiriks on plaanitud 11 miljonit eurot ja tegelik vajadus on 25 miljonit, et seal umbes14 miljonit on piir kallinenud,“ märkis Ratas.

Samas ta viitas asjaolule, et tegemist on ju projekteerimise etapiga. Kui tulevad hanked peale, siis kindlasti see võib veel omakorda hinda muuta.

Peaministri sõnul ei ruttaks ta ütlema, et PPA on teinud mingisuguseid valesid arvutusi. „Minu meelest pooleteist kuuga talvisel ajal teha täielik hinnang, kui palju piiriehitus maksma läheb, tuua see valitsustasandile ja sealt pealt teha otsus – mulle tundub, et see oli natuke kiirustatud,“ ütles Ratas.