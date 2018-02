Täna hommikul oli Tallinn-Harkus lumekatte paksus 10 cm ja prognoosi kohaselt jätkub lumesadu hooti kuni homme varahommikuni.

Tallinna kommunaalameti lepingupartneritel on lume- ja libedusetõrje tööde teostamisel töös sahk-puisturid ja multifunktsionaalset traktorid ning lisaks muu spetsiifiline talvine tänavapuhastustehnika.

Jätkuvalt toimub sõiduteede kiirendus- ja aeglustusradade ning tagasipöörete ala laiendamine. Traktorid puhastavad lumest jalgratta- ja jalgteid. Käsitööbrigaadid puhastavad ülekäike ja ühissõidukite peatuste ootealasid. Jalakäijatel tuleb arvestada võimaliku libedusega ja olla eriti tähelepanelikud treppidel ja sõiduteede ületamisel.

Amet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik ja libeduse tõrjet tuleb teostada mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele ka päeva jooksul. Tallinna territooriumil tuleb kõnniteedel lume ja libeduse tõrjumisel kasutada 2-6 mm läbimõõduga sõelmeid. Soola kasutamine libedusetõrjeks on kõnniteedel keelatud.

Libedusetõrje teostamiseks puistati möödunud ööpäeval linnatänavatele 201 t kloriide ning jalg- ja jalgrattateedele 11 t sõelmeid. 32 käsitööbrigaadi (73 inimest) teostasid ühissõidukite peatuste ootealade, treppide ja ülekäikude hooldust. Vanalinnast ja kesklinnast veeti välja 525 m3 lund. Lumevedu jätkub.

Pakane on tulekul

Ilmateenistuse teatel on neljapäeva öösel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 6-12, Lõuna-Eestis kuni 15 kraadi, saartel ja kohati rannikul 3 miinuskraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Külma on 3-8, kohati 11 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 9-14, kohati 18 kraadi, rannikul paiguti 4 miinuskraadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 3-9 kraadi.