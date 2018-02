Rahvalaulik Virve Köstri juubelipidustustel osalenud Evelin Ilvesel on Kihnu Virvega nii soojad sõbrasuhted, et omavahel räägitakse kõigest, ka meestest. Evelin meenutab humoorikalt, kuidas Virve võttis vastu Evelini uue kaaslase Siimu, kelle jaoks Virve on muusikuna suur eeskuju.

Ilvese sõnul on tema elukaaslane tükk aega Kihnul muusikat mängimas käinud. Kui Ilves temaga Virve juurde läks, patsutas naine Siimu õlale ja küsis: "Sa oled nüüd 18 täis või?".

Ilvese sõnul demonstreerib see suurepäraselt Kihnu Virve sarkastilist huumorimeelt.