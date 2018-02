2017. aasta augustis Soomes kaks inimest tapnud terrorist oli radikaliseerunud ligi kolm kuud enne Turus toime pandud rünnakut, kirjutab Yle. Politsei sõnul nägi Maroko päritolu Abderrahman Bouanane ennast ISISe sõdalasena ning tegutses üksi.

Kolmapäeval antud pressikonverentsil kinnitas Soome keskkriminaalpolitsei uurija Olli Töyräs, et kurjategijat motiveeris nägemus endast kui kogenud sõdalasest. Politsei on leidnud kinnipeetava telefonist ISISega seotud fotosid. Samuti kõneleb telefoni otsinguajalugu suurest huvist terroriorganisatsiooni vastu. Marokolane on hilisemate küsitluste käigus kinnitanud, et tema ohvrid olid juhuslikud.

Turu pärast terrorirünnakut (Reuters/Scanpix)

Töyrase sõnul on uurimine olnud ulatuslik ning selles on osalenud kümneid politseiametnikke, läbi on töötatud 1400 lehekülge materjale.

Abderrahman Bouanane pussitas 18. augustil kella 16 paiku Turu kesklinnas kümmet inimest, kellest kaks said surmavaid vigastusi. Bouanane on sündinud 25. oktoobril 1994. aastal ja oli kuritegu toime pannes 22-aastane. Soomes 2016. aastal asüüli taotledes oli ta valetanud nii oma nime kui vanuse kohta.