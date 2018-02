Adele ja Sam Smith on mõlemad kuulsa häälega superstaarid, kuid üks fänn on märganud midagi sensatsioonilist.

Jesse21valona-nimeline Twitteri kasutaja paljastas, et kui Adele'i hitti "Hello" vinüülimängijal aeglustada, kõlab tema hääl täpselt nagu Sami oma.

Did yo

Klipp on Daily Maili teatel kogunud juba miljoneid vaatamisi ning vandenõuteoreetikud on lagedale tulnud vapustava ideega: Sam ja Adele on tegelikult üks ja seesama isik!