Mart Sander otsis härra Metsla osatäitjat seriaali "Litsid" kõige kauem ning leidis selle lõpuks Andres Dvinjaninovi näol, kes peab antud rolli üheks oma karjääri olulisemaks. Miks see roll ja temaatika aga näitleja ja lavastaja jaoks nii põnev on?

"See on väga huvitav seriaaliroll. See materjal meeldib mulle väga mitmel põhjusel, üheks põhjuseks on see, et mulle, nagu Mart Sanderilegi, meeldib see aeg, see vana aeg," selgitas Dvinjaninov.

"See roll on hästi põnev, kes on raamatut lugenud, see teab, et tegemist on väga mitmetahulise- plaanilise ja ka -palgelise mehega. See annab näitlejale muidugi suurepärased võimalused – on, mida mängida!" sõnas ta.