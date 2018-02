Esimeste miinuskraadide, lume ja tuisu saabumisel on paljud tuntud kohalikud staarid oma kohvrid pakkinud ja sõitnud soojale maale puhkama ja akusid laadima.

Lauljad Uku Suviste ja Kristjan Kasearu on otsustanud koos Taimaale puhkust nautima minna. Mehed on lisanud enda Instagrami kontodele mitmeid lugusid, kus nad on koos teinud erinevaid ühistegevusi, seal hulgas ka laulnud.

Uku postitas täna ka esimese kadestamisväärse puhkusefoto.