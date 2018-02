Reedel astuvad peosarja „Ennu Ratas“ tantsuõhtul Balti jaamas üles Eesti vaieldamatult suurimad popidiivad Anne Veski ja Marju Länik. Veski sõnul naised lava jagada ei plaani: „Me oleme Marjuga iseseisvad artistid, alguses esineb üks ja pärast teine. Õhtu on ju pikk ja kellaajaliselt on juba paika pandud, millal keegi laulab.“

Anne esines ka eelmise aasta jaanuaris samal üritusel ning lauljat valdavad vaid positiivsed emotsioonid: „Minu arust on see üks supervahva üritus. Ma ei olnud ammu näinud, et ukse taga seisab sajameetrine saba, et üritusele sisse pääseda. Ja sellist vastuvõttu publiku poolt polnud ma ammu saanud. Inimesed tundsid end väga vabalt ja laulsid nii kõvasti kaasa minu lugudele, et ma isegi ei kuulnud enam, kas mina üldse laulan. See oli väga võimas!“

Balti jaama hoone oli möödunud aasta jaanuari reede hilisõhtul, kui Anne lavale astus, paksult rahvast täis. Nii head peomeeleolu ammu ammu kohanud. (Robin Roots)

Armastatud lauljanna ootab sarnaseid emotsioone ka sel reedel toimuval ürituselt: „Raudselt, ma olen täiesti kindel, et üritus tuleb sama hea ja ma isegi ei kahtle selles! Mina esinen sama hästi ja veel pareminigi, kui eelmisel aastal! Tõeline retrohõnguline disko tuleb!“

Anne lubab esineda oma tuntud headuses: „Eks inimesed tulevadki nautima neid vanu hitte. Inimesed, kes on varasemalt antud üritusel osalenud, teavad mida oodata ja seda nad on alati ka saanud. Ja absoluutselt laval esinejad saavad samasuguse energialaksu, mis publik! Retro on aegumatu ja läheb alati inimestele peale,“ naerab Anne.