Eesti ornitoloogiaühingu avalikus Facebooki grupis oli täna pilt kassist, kellel oli linnuke hammaste vahel. Eesti metsaloomaühingu Facebooki lehel tekkis seepeale arutelu, kas ja kuidas peaks linde kasside eest kaitsma.

Metsloomaühingu Facebooki lehel kirjutati, et pilt uhkest kassist, kes linnuke hambus, võidurõõmsalt kodu poole kõnnib, on kurb. Samas nenditi, et kurbusest ja emotsioonidest pole kasu, kuna olukorda see ei lahenda. Samuti ei viivat lahendusele lähemale plakatitega "Kassid luku taha" vehkimine.

Postituses arutleti, kuidas oleks võimalik linnukesi kasside teravate küüniste eest päästa.