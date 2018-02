Lemmikrituaaliks on Raulil öösiti surnuaedade külastamine, suviti ei pea nõid isegi paljuks seal magamist. Mehe sõnul saabki just parimaid vastuseid sind kummitavatele küsimustele ja probleemidele siit ilmast lahkunuilt. Mida vanem kalm, seda tõhusam abi. Kui sind kimbutavad näiteks terviseprobleemid, siis külasta mõne surnud doktori hauda. Kui soovid vastuseid juriidilistele küsimustele, siis pane almust vana juristi või advokaadi hauale. Aga kõige olulisem, kui oled abi saanud, ära unusta lahkunule meelehead jätta. Kui sa seda ei tee, tuleb surnu sinu ukse taha kopsima. Tasuks sobivad nii mündid, kui ka pudel rummi, mis tuleks kalmule kallata.

Möödunud hooaja "Selgeltnägijate tuleproovis" kaasa löönud Raul tegeleb igapäevaselt nõiatööga ning peab oma missiooniks aidata inimestel tegutseda nii, et nende elu paremaks läheks. Tema abivahenditeks selgeltnägemise juures on taro kaardid, ruunid, yijing ja voodoo-ennustamise meetodiks Obi.

Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on voodoo-nõid Raul Hunt.

Kui palju maksab teie vastuvõtt?

Eraisikuna tegeledes otsustab inimene tasu. Ainus tingimus on olnud, et inimene oma rahakotile liiga ei tee. Aga kuna peagi avan Rakveres oma esoteerikapoe, kus ma ka inimesi vastu võtan, siis tuleb ka hinnakiri. Poel on ruumide rent ja elekter ja sada muud asja, mille eest on vaja ettevõtjana tegutsedes tasuda.

Mis tööga te ise igapäevaselt tegelete ning milliseid töid olete oma senise elu jooksul üldse pidanud?

Nõiatööga tegelen igapäevaselt. See on minu elustiil.

Kuidas tunneb inimene ära selle, kas talle on needus peale pandud või mitte ning kuidas ta sellest vabaneda saab?

Kui inimene räägib, et tal on needus, siis ka on tal needus. Inimese kõige suurem ja tugevaim needus on tema ise.

Põnevaimad seigad senisest elust?

Peale surnuaias nõidumist ei tasunud ma surnule piisavalt ja järgmine öö oli ta mul ukse taga. Peale tasu suurendamist rahunes ta maha.

Mida saates "Selgeltnägijate tuleproov" osalemine teile andis ning kas kahetsete ka, et saatesse läksite?

Saates osalemine andis mulle seda, et sain kinnitust sellele, kuidas seal saates Nähtamatul ehk Vaimsel ehk paratasandil asjad käivad. See on minu isiklik kogemus ja seda räägin ainult lähedastele inimestele.

Millised on olnud vastukajad või järelkajad seoses saates osalemisega?

Tuntust on juurde tulnud.

