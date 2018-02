Alates teisipäeva hommikust lakkamatult kestnud valitsuskõnelused sotsiaaldemokraatide ja paremtsentristide vahel päädisid viimaks esialgse koalitsioonileppega.

„Usun, et on aeg saada Saksamaale valitsus. Niisiis on hea päev,“ vahendas BBC Merkeli parteikaaslase Alexander Dobrindti sõnu. Valitsuskõnelusi on peetud juba alates septembrist.

Kuid lõplik sõnaõigus kuulub siiski sotsiaaldemokraatidele, kelle parteis on 464 000 liiget ning kes annavad täna sõlmitud kokkuleppele oma poolt- või vastuhääle lähinädalete jooksul.

Usutavalt saab sotsiaaldemokraatlik partei (SPD) kuus ministrikohta, sealhulgas rahandus- ja välisministri koha. Merkeli juhitud Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja selle liitlase, Baierimaa liitlase Kristlik- Sotsiaalse Liidu (CSU) pädevusse jääksid aga kaitse- ja majandusministeerium.

BBC Berliinis tegutseva korrespondendi Damien McGuinnessi sõnul avaldab asjaolu, et sotsiaaldemokraadid saavad kontrolli nii majanduse-, välis- kui ka tööpoliitika üle, mõju kogu maailmale, iseäranis aga Euroopale. McGuinness usub, et sotsiaaldemokraatlik rahandusministeerium läheks tõenäoliselt kaasa Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ambitsioonikate EL-i reformiplaanidega. Kodumaal suudaksid nad aga välja võidelda senisest paremad tingimused tööinimestele.

McGuinness on arvamusel, et sotsiaaldemokraadid annavad neile võiduna näivale koalitsioonileppele siiski oma poolthääle. Kuid kui see peaks minema teisiti, võivad kõne alla tulla uued valimised.