Kurb tõde suhete kohta on see, et vaid väga harvadel ja harukordsetel juhtudel on need täiuslikud. Kes meist suudaks olla täiuslik? Samuti on meie suhetega. Pole haruldane, et armunud paarist jääb järgi mälestus, sest partnerite armastus kaob. Suhe pole ainul lõõgastav kooslus, vaid miski, mis nõuab tööd, vaeva, valu ja higi.

Mida varem oskad märgata, et kõik pole korras, seda tõenäolisemalt suudad leida ka lahenduse, mis teeks vähem haiget, kirjutab Relationship Rules.

Kiindumus ja tähelepanu on kadunud? Kas sulle tundub, et su naine ei armasta sind enam?