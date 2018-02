Öeldakse, et esimene armastus on meie elus kõige tugevam Kuigi see esimene suhe võib puruneda, misjärel leitakse uued kaaslased, kuid esimest armastust ei unustata... Ära nüüd kohe veel oma eksi juurde torma!

Ei tule vist üllatusena, et meie esimene eks on tõenäoliselt inimene, kes kõige sagedamini meie unenägudesse kipub, kirjutab portaal Your Tango. Ja siis leiame end mõttelt, et miks me talle mõtleme. Kas see tähendab, et me ei armastagi oma praegust kaaslast? Ei!

Enne kiirete järelduste tegemist ja eksi juurde jooksmist - siin on sulle seitse põhjendust, miks võib olla su esimene armastus see, kellest kipud unistama ja mõtlema.