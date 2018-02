Tartu linn plaanib hankida ligi 2 miljoni euro eest 600 jalgratast ja rattaringlussüsteemi.

Tartu linnavalitsus kuulutas välja rahvusvahelise hanke kavandatava rattaringluse jaoks rataste ning parklaseadmete ostmiseks. Hanke eeldatavaks maksumuseks on 2 miljonit eurot, selgub hanke dokumentidest.

Hankega soovib linn osta kokku 600 jalgratast, millest 200 on tavajalgrattad ja 400 elektrijalgrattad, 900 kinnitusposti ja 60 infotulpa koos tarne ja paigaldusega ning rattaringluse juhtimissüsteemi tähtajatu kasutuslitsentsi.

Hanketingimuste kohaselt soovib linn ka võimalust lähema kahe aasta jooksul osta rattaringlussüsteemi laiendamiseks täiendavalt kuni 200 jalgratast, 300 kinnitusposti ja 20 infotulpa riigihankel pakutud hinnaga.

"Tartu on kompaktne linn, kus läbitavad vahemaad on üldjuhul rattasõiduks sobiva pikkusega. Ulatuslik jalgrattateede rajamine on muutnud rattaga linnas liikumise mugavamaks ja ohutumaks ning toonud uusi rattureid tänavatele. Rattaringluse käivitamisega astume järjekordse sammu selles suunas, et Tartus igapäevaselt jalgrattaga liiklejate arv kasvaks veelgi ning rattasõit oleks liikumisviisi valikul tõsiseltvõetav alternatiiv," ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Hanke pakkumisi oodatakse 9. märtsiks. Pärast seadmete hankijaga lepingu sõlmimist, mis eeldatavalt toimub tänavu mais, kuulutatakse välja hange rattaringluse operaatori leidmiseks. Rattaringlussüsteem loodetakse käima saada selle aasta sügisel.

Projekti eesmärk on kujundada rattaringlusest ühistranspordisüsteemi osa ja siduda need teineteist täiendavaks tervikuks. Rattaparklate asukohtade planeerimisel kasutati mobiilpositsioneerimise andmeid inimeste igapäevaste liikumiste kohta ja võeti arvesse elanike ettepanekuid.

Rattaringlussüsteemi rajamist rahastatakse linna eelarvest ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt rahastatavast Tartu rattaringlus projektist.

Allikas: BNS

