Peaminister Jüri Ratas ütles täna FinEst Link projekti lõppkonverentsil, et Helsingi ja Tallinna vahele kiire püsiühenduse rajamine tooks kogu piirkonnale mitmeid eeliseid ning seetõttu on äärmiselt oluline jätkata püsiühenduse teemal laialdast ühiskondlikku arutelu.



Ratas ütles konverentsi avakõnes, et ühiskondlikku dialoogi tuleb jätkata nii Eestis, Soomes kui kahe riigi vahel, et arutada püsiühenduse rajamise mõjusid, sealhulgas hinnata ka keskkonnamõju.



Ratase sõnul liigub Tallinna ja Helsingi vahel ligi 10 miljonit reisijat aastas, kelle arv on praeguste hinnangute kohaselt kasvuteel. Pealinnade liitmist üheks suurlinnapiirkonnaks peaksid Eesti ja Soome elanikud tema sõnul tõsiselt kaaluma, sest see tooks kogu piirkonnale mitmeid eeliseid, näiteks paraneksid tööturuvõimalused.



Samuti hõlbustaks pealinnade vaheline püsiühendus Ratase sõnul kaubandust ja looks kokkuvõttes paremad võimalused majanduskasvuks, aitaks piirkonda meelitada uusi investeeringuid, avaks uusi kaubandusteid ja tooks ka maksutulu. "Loodan siiralt, et kiire transpordiühendus suurendab meie piirkonna konkurentsivõimet," ütles ta.



Lisaks looks Tallinna ja Helsingi vaheline kiire püsiühendus peaministri sõnul uusi võimalusi nii elamiseks, õppimiseks kui turismiks, sest kaht linna jääks lahutama vaid poole tunni pikkune tee.



FinEst Link tasuvusuuringu täna avaldatud tulemuste kohaselt aitaks tunneli rajamine kaasa kaksiklinna arengule ning kolme miljoni elanikuga metropoli tekkele, kus inimestele, kaupadele ja teenustele oleks tagatud vaba liikumine.