Anonüümseks jääda soovinud lapsevanema lapsed on GAGis õppinud. Mehe sõnul on GAGi seostamine nõukogudeaegse estraadikontserdiga "Krasnaja strela" meelevaldne. "Julgen kinnitada, et kool ei ole kuidagi seotud direktorile kuuluva erafirma korraldatava kontserdiga," märkis lapsevanem.

Mees täpsustas, et tõepoolest osalevad kontserdil paar protsenti GA-i õpilastest ning proovides kasutatakse selle kooli ruume ja tehnikat. Kuidas üritust rahastatakse ja kuhu läheb tulu, on teadmata. Lapsevanema sõnul on kontserdi korraldajaks MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda, mille omanikud on eraisikud ja GAGi nime kasutamiseks ei ole luba saadud.

Kas koolis valitseb hirmuõhkkond?

Lapsevanem läks oma väidetega veelgi kaugemale, öeldes, et nõukogudehõngulise kontserdiga algab härra Aguri järjekordne valimiskampaania riigikogusse pääsemiseks. "Miks osaleb kontserdil Keskerakonna volikogu liige ja miks tehti teadlikult sedavõrd räige plakat, peaks igale vähegi poliitikaga kursis olevale inimesele selge olema," arvas mees.

Ta lisas, et see, mida avalikkus kooli kohta teab ja mis seal tegelikult toimub, on kaks erinevat asja. "Õpetajad töötavad hirmuõhkkonnas. Vähegi tülikamad on vallandatud. Äsja ordeni saanud matemaatikaõpetaja oli samuti koolist minema ajamise seisus. Lapsevanemate tuline vastuseis päästis olukorra," kirjeldas lapsevanem.

Ka uue koolimaja ja võimla valmimine sai mehe sõnul teoks vaid tänu sellele, et Agur lubas Keskerakonda astuda. Lapsevanem arvab, et kavandatav kontsert ongi eelkõige venekeelsete elanike häälte saamiseks.

Agur: "See on laim!"

Veidi üle kümne aasta GAG-i direktorina ametis olnud Hendrik Agur saab ajakirjaniku vahendusel lapsevanema süüdistusi kuulates kiiresti aru, kellelt need väited pärinevad. Agur möönab, et GAGi juures on umbes 3-5 radikaalset inimest, kellele pidevalt midagi ette jääb.

"See on üks grupeering inimesi, kes sõdivad sõdimise pärast ja võtavad igast asjast kinni, ükskõik, kas teed head asja või halba asja. Kõik on halb, mis teed," seletab Agur. Ta lisab, et kui toimus GAGi uue maja ehitus, oli see lapsevanem samuti üks vastastest, ehkki tema lapsed õpivad hetkel suurepärases keskkonnas.

"Väide, nagu kontsert oleks seotud riigikogu valimistega ja kampaaniaga, on pahatahtlik vale ja laim," kinnitab Agur. "See on nende paranoiline arusaam ja pahatahtlik konstruktsioon."

Direktor kinnitab, et kontserdi ametlikuks korraldajaks on siiski Gustav Adolfi gümnaasium ning MTÜ või eraisikud ei ole asjaga seotud. Kontserdi tulu läheb Aguri ütlust mööda kontserdi korralduskuludega katmiseks ning ülejäänu kooli tuludesse.

Direktor lubab ametisse jääda

Agur lisab, et tema hinnangul on konkreetse lapsevanema etteheited sihikindel pahatahtlikkus ja leppimatu kadedus. "Pahameele põhjuseks on tihtipeale inimeste eneseteostusvõimaluste piiratus, tunnustuste puudus ja võib-olla indiviidi ühiskondlik mitteaktsepteerimine. Siis inimesed püüavad tulla pilti pseudoprobleemidega ja teevad tegelikult sellega palju kurja," selgitab Agur.

Mees nendib, et paraku tuleb ka selliste inimestega leppida ja osata nendega hakkama saada. Agur märgib, et tal on tolle lapsevanemaga mitmeid vestlusi olnud, küll aga pole need leppimiseni viinud.