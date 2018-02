Munalaiu sadama lähedal läbi merejää vajunud kaubiku asjus alustati kriminaalasi paragrahvi järgi, mis käsitleb kahe või enama inimese surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Õhtuleht, 7. veebruar 2018. (Õhtulehe arhiiv (Kaspar Pokk/Kanal2))

„Põhjustatud on nelja inimese surm ja selle põhjal, mida me tänaseks teame, on prokuratuuri seisukohast väga raske kasutada juhtunu kohta sõna „õnnetus“,“ ütles Lääne ringkonna prokurör Merry Tiitus. „Tuukrid tõid vee alt sõiduki juhikohalt välja hukkunud mehe ja hukkunute üle kohut ei mõisteta. Kuid millisel hetkel ta juhiistmele jõudis ja millistel asjaoludel auto üldse õhukesele jääle sõitis, on veel lahtine,“ ütles prokurör.

„Kõik juhtunu detailid vajavad täpsustamist: me ei saa kinnitada inimeste paiknemist autos sõidu ajal, see tuleb uurimise käigus üle kontrollida. Joobe tuvastamiseks on võetud vereproovid ning praegu ootame tulemusi. Üks pääsenu on juba andunud ka esmased ütlused.“

Läbi jää vajunud kaubikus on kuus istekohta: kolm esimeses reas ja kolm kohe selle taga, sõiduki tagaosas on kaubaruum ning külje peal lükanduks.

Et avalikkuses jagatud info ei saaks uurimist kahjustada, ei ole võimalik praegu kirjeldada kõiki juhtunu üksikasju.