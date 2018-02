Klassijuhatajatunnis räägib õpetaja õpilastele viisakast käitumisest:

"Trepist läheb mees alati üles daami ees. Kas teist keegi teab, miks see nii on?"

Juku tõstab käe:

"Sellepärast, et daam ju ei tea, millisel korrusel mees elab."