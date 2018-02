Pärnu maakohus mõistis süüdi 48aastase Taimo elukaaslase tapmises. Talle määrati karistuseks vangistust kaheksa aastat ja kuus kuud.

Kohus arvas mehe eelvangistuses oldud aja karistusaja hulka ehk karistusest on kantud üks kuu ja 15 päeva.

Süüdistuse järgi lõi Taimo ühise joomingu käigus voodis lebanud elukaaslast mitmel korral kööginoaga. See toimus 9. septembril 2017. aasta õhtul Rapla maakonnas Raikküla vallas. Antud löökide tagajärjel naine suri. Seega põhjustas Taimo tahtlike noalöökidega naisterahva surma.

Taimo on varasemalt karistatud viiel korral. Viimase teo eest on isik vahi all alates läinud aasta 11. septembrist.

Seadus näeb teise inimese tapmise eest ette kuue- kuni 15aastase vangistuse. Kohus mõistis isikult välja menetluskulud kogusummas 2145 eurot. Kohus lahendas asja üldmenetluse korras. Kohtuotsus jõustunud ei ole.