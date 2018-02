Hanna Martinson ning tema 5 kaaslast võtavad osa hullumeelsest ja ohtlikust võidusõidust Rickshaw Challenge! Nad peavad kolme nädalaga Indias läbima 2000 kilomeetrit ja seda maailma ühe kõige ebakindlama sõiduvahendi tuk-tukiga. Tänane osa pakub vaatajale suurt pinget, sest tüdrukutetiim läheb öises Indias kaduma. Tutvunud on nad äsja liigagi sõbraliku kohalikuga, kes veab neiusid bordellisugustesse hotellidesse.

Õrnad Eesti neiud Eva Vaino, Marlen Heldemeel ja Hanna Martinson on Mumbai bensiinijaamas India ürgmehed täiesti pöördesse ajanud. Eestlased on ümber piiratud ekstaasis meestest, kes käituvad nii, nagu poleks nad varem valge nahaga naisi näinudki. Olukorra lahendamisse sekkub politsei! Ka poistetiimil ei kipu lihtne olema. Kaspar Rätsepal on endiselt kõhuvalust pilt taskus ja paremaks ei paista minevat, kuid mees jätkab kangekaelselt – hambad ristis ja kõht sõlmes.

Tundub, et naisi pole ebaõnn maha jätnud. Marlen kuulis kiirteel sõites tugevat pauku – mõni kilomeeter hiljem selgus, et neidude tuk-tukil on rehv õhust tühjaks jooksnud. Neiud peavad välja nuputama, kuidas ratas ära vahetada. Kuid vaid mõne kilomeetri pärast seiskub ka meeste tuk-tuk. Mehi aidata keegi ei taha, pilti teha aga küll. Teisel etapil on naiste rikša roolis Hanna. Tema öö möödus aga rahutult, kuna mure eelseisva kaose pärast ei lasknud tundigi magada. Tiimid on Mumbai linnast juba päris kaugel ja enam ei hakka silma ühtegi vähegi viisakat söögikohta. Tuleb sisse põigata kahtlase välimusega sööklasse, mis lõhnab nagu vanaisa pesemata sokk.