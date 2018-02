Ameerika Ühendriikides visiidil viibiv Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov kinnitas pärast kohtumisi riigi mere- ja õhuväe ministritega, et USA on kindlalt pühendunud NATO kollektiivkaitse tagamisele ja sõjalisele kohalolekule Euroopas.



Vseviov kohtus USA mereväe ministri Richard V. Spenceri ja õhuväe ministri Heather Wilsoniga.



Kantsleri sõnul rõhub USA administratsioon äsja avaldatud USA rahvusliku julgeoleku- ja kaitsestrateegias nii liitlassuhete tugevdamise vajadusele kui Venemaa tegevuste hukkamõistmisele ja nendele vastu seismisele.



„Sellised juhtmõtted sisalduvad ka Eesti julgeolekueesmärkides,“ ütles Vseviov.



USA käesoleva aasta kaitse-eelarves on Euroopa julgeoleku tugevdamiseks ja Ühendriikide õhu- ja mereväe kohaloleku suurendamiseks Euroopas ette nähtud 4,6 miljardit dollarit.



Jaanuarist märtsini harjutab Ämari õhuväebaasis USA Ohio rahvuskaardi F-16 eskadrill ning Läänemerel viibivad USA mereväe alused.



„Eesti omab täielikku valmidust võõrustada Ameerika sõjalennukeid ja –laevu regulaarselt ka edaspidi,“ märkis Vseviov.



Lisaks kohtus kantsler ka Ühendriikide Esindajatekoja liikmete Henry Cuellari, Hal Rogersi, Elise Stefaniku ja Martha Roby’ga.



„Olen tänulik Kongressi liikmete kodade- ja parteideülese toetuse eest Euroopa heidutusalgatusele, mis on aidanud suurendada USA sõjalist kohalolekut Euroopas ning täiendavalt investeerida Eesti iseseisva kaitsevõime arendamisse ja taristusse,“ ütles Vseviov.



Järgmistel päevadel kohtub kantsler Vseviov Ühendriikide asekaitseministriga poliitika küsimustes John Roodi ning maaväe ministri Dr. Mark T. Esperiga. Lisaks teeb Vseviov ettekande Georgetowni ülikoolis.