Täna andis Harju maakohtu ütlusi Elizaveta Kapitonova, keda süüdistatakse Tallinnas lauluväljaku lähistel 22-aastase mehe noaga ründamises. Rünnaku tõttu sai mees raske tervisekahjustuse ning suri hiljem saadud vigastustesse. Elizaveta rääkis, et Igoriga, kellega ta tutvus 2016. aasta alguses, said nad 16. juunil kokku Pae tänaval, kus Igor elas. "Päev varem olime Igoriga jalutanud ja ta kutsus mind enda juurde külla, sest vanaema pidi tal ära sõitma. Kui aga kokku saime, siis ütles ta, et vanaema pole ära sõitnud ning pani ette minna tema sõprade juurde. Nõustusin," kirjeldas naine sündmuste algust. Nimelt polnud Igori vanaema ega ema Elizavetast heal arvamusel kuna nad tülitsesid pidevalt, mistõttu noormees kutsus neiut endale külla ka üksnes siis, kui kedagi teist kodus polnud. Ja nii otsustasidki noored minna endise Paekaare gümnaasiumi juurde, kus noormehe sõbrad neid juba ees ootasid. "Kell oli kuskil pool üheksa. Mina ja Igor olime kained, kuid kui kohale jõudsime, siis hakkasime jooma."

Vägijooki käidi vahepeal juurde hankimas, seejärel otsustati Pae silla kaudu edasi Lauluväljaku juurde jalutada. "Ise ma täpselt ei teadnud, kuhu suundusime. Lihtsalt kõndisime mööda teed otse ja rääkisime juttu," meenutas Elizaveta. Ühel hetkel aga sattusid neiu ja Igor omavahel sõnavahetusse. "Rääkisin talle, et järgmisel päeval pean hommikul Tartusse ühe tuttava juurde sõitma. Tema aga palus mul veel jalutada, sest kartis, et võib-olla me kaua aega ei näe teineteist. Olin nõus. Peale seda me veel kõndisime ja suhtlesime normaalselt."

Kuidas aga sündmused jõudsid noaga ründeni, neiu päris arusaadavalt selgitada ei osanudki. "Me kõndisime. Jäime Igoriga kahekesi ja tegime koos pilte. Siis tulid kolm poissi ka meie juurde ja tegime veel üheskoos pilte." Järgmine mälupilt on neiul sellest, kuidas tal on tema käekott jalgevahel ja käes nuga. "Edasi mäletan ennast asfaldi peal pikali ja kuulsin: "Jätke ta rahule, ta on ju hull!" Siis läksin mingi teise tee peale. Ma ei mäleta, kuidas ma sinna jõudsin. Siis tuli minu juurde Igor ja sõimas mind ning sel ajal ma siis lõin teda. Mäletan, et Igor vaatas mulle otsa, tõmbas särgi üles ja siis jälle alla. Tegi mõned lonksud alkoholipudelist ja pööras end siis ümber ja sammus mööda teed kuskil 30-40 sammu," kirjeldas naine. Edasi mäletab Elizaveta, et üks poiss kolmesest kambast – Vitali – kükitas Igori kohale ja seejärel hakkas tema poole lähenema. "Jooksin siis puude poole, et end ära peita. Kuulsin, et Vitalik kutsus siis teist Vitalikut hüüdes, et Igor on üleni verine. Ma läksin peitsin end siis mingi suure auto taha ära ja edasi püüdsin leida ühistranspordipeatust." Põgenes ja viskas noa järve Edasi läks naine oma meestuttava juurde Kristiine linnaosasse, kellega sõideti järgmisel päeval koos Tartusse. "Hommikul sõitsime sinna ja siis veel paari kohta kuskil Petseri kandis, kus viskasin noa ühte järve," rääkis neiu. Mõte nuga järve visata pärines noormehelt, kes neiule noa oli kinkinud. Elizaveta oli tollele Narvas elavale tuttavale kirjutanud ning rääkinud, mis lauluväljaku kandis juhtus. Siis jäi neiule silma, et politsei jagab sotsiaalmeedias tema enda fotoga tagaotsimiskuulutust ja soovib tema asukohta kindlaks teha seoses toimunud pussitamisega. "Nägin seda postitust järgmisel päeval ja siis tahtsin väga Narva ära sõita." Narvas peatus ta kuni jaanipäevani noormehe juures, kes talle noa kinkis. Seejärel läks Elizaveta sõbranna juurde, kelle juures politsei ta lõpuks 11. juulil kinni pidas. Miks aga naine noa oma käekotist välja võttis? Elizaveta põhjendas tegu sooviga noormeest hirmutada, kuna too solvas teda. Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab 21-aastast Elizaveta Kapitonovat tapmises. 16. juunil südaöö paiku pussitas Kapitonova Tallinnas lauluväljaku lähedal oma kaaslast, 22-aastast noormeest, kes sai üliraske tervisekahjustuse. Naine ise põgenes, kuid tabati ja peeti juulis kinni Narvas. Süüdistuse kohaselt tekkis naise ja mehe vahel sõnavahetus, mille käigus lõi naine meest noaga südame piirkonda. Kannatanu viidi haiglasse, kus ta 3. oktoobril suri.