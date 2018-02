"Kui mul on korsett seljas, siis tunnen end seksikana. See tõstis mu enesehinnangut ja tekitab hea tunde," selgitab Diana.

1576 eurot maksev korsett näib olevat naise parim sõber, mida kokana töötav Diana ei jäta maha isegi tööl. Ilma selleta tunneb end paljana.

Kuigi naise abikaasa Brett Ringo (33) tundis naise pärast alguses muret, siis on ta nüüdseks naise valikuga leppinud. Ometigi on neil omavahel kokkulepe, et asi ei muutuks liialt äärmuslikuks. Siiski tuleb mehel leppida sellega, et naine ei võta korsetti seljast ära ka siis, kui nad kahekesi intiimselt aega veedavad.