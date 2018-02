Väärika sünnipäeva puhul toob Õllesummer Festival sel aastal uue ja erinäolise lava, kuhu otsib esinema omanäolisi ja julgeid etteasteid. 4.-6. juulini toimuv Eesti vanim linnafestival annab esmakordselt võimaluse kõikidel talendikatel end tõestada ning teenida koht laval nimega WUNDERBAAR.

Õllesummer Festivali peakorraldaja Marje Hansari sõnul on WUNDERBAARi lava eesmärk pakkuda atraktiivset esinemisvõimalust talendikatele, kes bändi kategooriasse ei mahu. “Eestis ja üldse maailmas on inimestel niivõrd põnevaid artistlikke hobisid, miks mitte neile väljundit pakkuda!

Ootame eristuvaid numbreid, kindlasti midagi julget ja särtsakat. Bände me siia lavale ei oota, neile on meil teised võimalused. Kavadele otsest pikkust meil määratud ei ole, kuid kindlasti peavad need olema läbimõeldud tervikud,” julgustab Hansar oma vingeid oskusi teistele näitama.

Kandideerima on teretulnud nii harrastajad kui ka professionaalid, ole sa siis tuleneelaja, püstijalakoomik, burleskitar, tantsija, akrobaat, maag, ennustaja, kuulu torupillikoori või beatbox-orkestrisse või flashmob'i korraldajate sekka.

Kandideerida saad SIIN!