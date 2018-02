Tulekahju sai esialgsetel andmetel alguse lohakast vannitoas suitsetamisest. Päästeamet tuletab meelde - eelmisel aastal sai üle poole tulekahjudest, milles hukkus inimene, alguse just lohakast suitsetamisest.

Täna kell 8.56 teatati, et Mustamäe teel põleb kortermaja ühe korteri vannitoa põrand. Päästjad kustutasid selle ja ventileerisid ruumid.

Eile õhtul kell 20.36 teatati, et Kiikri tänaval põleb sõiduauto. Päästjad kustutasid masina.

Eile kell 12.31 teatati, et Sõpruse puiesteel põleb kortermaja üks rõdu. Päästjad kustutasid selle. Ka rõdud süttivad enamasti just tuulega sinna lennanud põlevast sigaretikonist. Ohtlik tegevus see suitsetamine, igas mõttes!

HARJUMAA

Eile kell 21.09 teatati, et Viimsi vallas Metsakasti külas põleb elumaja korstnas tahm. Päästjad kustutasid tahma.

Puhastamata lõõridest alguse saanud tahmapõleng on väga ohtlik majale ning ka ümbritsevatele hoonetele. Tihti käib tahmapõlengu korral leek kõrgelt korstnast välja ning sädemed lendavad kaugele.