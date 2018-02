Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) direktor Hendrik Agur korraldab 18. märtsil ja 14. aprillil Tallinnas Nordea kontserdimajas nõukogude estraadi kontserdi "Красная Стрела" ("Punane nool"). Vaada videost, mis toimub proovisaalis!

Nõukogude estraadikontserdi proov (Alar Truu)

Uurisime Hendrik Agurilt, kust tuli mõte hakata sellist muusikat esitama. "Seal on tegelikult mitu tasandit. Esiteks on popkultuur elanud läbi ajastute. 50 aastat Eesti Vabariigi ajaloos oli nõukogude aeg. Me ei saa sellele öelda ei. Küsimus on, kas ignoreerime seda mälestust või meenutame seda. Muusika ühendab kultuure ja rahvaid riigilipust ja valitsusest hoolimata," vastab ta.

Kontserdil ei kõla ainult vene muusika, vaid välja valiti populaarsemad laulud kogu kunagise Nõukogude Liidu alalt. "Need lood on toreda sõnumiga. Me ei esita ühtegi nõukogude aega või kommunismi ülistavat propagandalaulu. On täiesti meelevaldne, et sinna üritatakse propagandat juurde pookida. Lood räägivad loodusest, armastusest, unistustest, sõprusest. Siim Aimla ja Tõnis Kõrvits teevad neile väga toredad seaded," ei näe direktor kontserdikavas probleemi.

Nõukogude estraadikontserdi proov (Alar Truu)

Aguri sõnul suhtusid õpilased ideesse algul kõhklevalt ja uurisid, miks seda tehakse. Kahtlused hajusid esimeses proovis, kui noored muusikat kuulsid ja said aru, et see on äge. Vene keelega saavat nad väga hästi hakkama ning tänapäevane muutunud õpikäsitlus just sellist laadi õppimist soosibki. "Venekeelsed inimesed ütlevad, et eestlaste, eriti noorte eestlaste vene keele aktsent on väga armas," lausub Agur.