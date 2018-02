Venemaa valimiskomisjon avaldas oma veebilehel seoses eelseisvate presidendivalimistega aruande Vladimir Putini varalise seisu kohta.

Komisjon teatas, et Putini sissetulek aastatel 2011-2016 oli 38,5 miljonit rubla, mis on ligikaudu 544 000 eurot, vahendab mk.ru. Praegu on Putini 13 pangakontol kokku 13,8 miljonit rubla ehk ligi 195 000 eurot.

Lisaks on raportis öeldud, et uuesti presidendiks kandideerival Putinil on 230 Sankt-Peterburgi panga aktsiat. Tema sissetuleku allikateks on sõjaväepension, palk ning intressid.

Mis puudutab Putini füüsilist vara, omab ta raporti kohaselt korterit Peterburis, mille pindala on 77 ruutmeetrit. Sinna juurde kuulub 18ruutmeetrine garaaž. Riigiisa autoparki kuuluvad 1960. aasta GAZ-21M, 1965. aasta GAZ-21M, 2009. aasta VAZ-2121 Niva ning 1987. aasta haagis Skif.