Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2018. aasta jaanuaris võrreldes 2017. aasta detsembriga 0,4% ning võrreldes eelmise aasta jaanuariga 3,5%, teatab Statistikaamet.

Kaubad olid 2017. aasta jaanuariga võrreldes 4,4% ja teenused 1,8% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta jaanuariga võrreldes tõusnud 7,5% ja mittereguleeritavad hinnad 2,4%.

2017. aasta jaanuariga võrreldes mõjutasid tarbijahinnaindeksit enim toit ja mittealkohoolsed joogid, mis andsid kogutõusust ligi 40%. Piim, piimatooted ja munad on kallinenud 6,4%, puuvili 13,3% ja köögivili 11,5%. Aastataguse ajaga võrreldes on toidukaupadest enim kallinenud munad (38%), või (33%) ja kartul (24%).

Alkohoolsed joogid ja tubakas andsid kogutõusust üle viiendiku, millest omakorda poole andis 23,8% kallinenud õlu.

Mootorikütus andis kogutõusust samuti viiendiku. Bensiin oli 12,8% ja diislikütus 12,1% kallim kui möödunud aasta jaanuaris.

2017. aasta detsembriga võrreldes mõjutasid tarbijahinnaindeksit enim rõivaste ja jalatsite laialdased soodusmüügid. Suuremat mõju indeksile avaldas veel mootorikütuse 4,1% ja kodudesse jõudnud elektri 3,5% kallinemine.

Seoses elanike tarbimisstruktuuri ja hindade pideva muutumisega ajakohastab Statistikaamettarbijahinnaindeksi kaalusüsteemi ja arvutuste aluseks olevaid esinduskaupu igal aastal. 2018. aastal vastab tarbijahinnaindeksi kaalusüsteem elanike 2017. aasta keskmisele kulutuste struktuurile. Arvutuste aluseks olevateks baashindadeks on 2017. aasta detsembri hinnad. Varasemate perioodidega võrdluse saamiseks jätkatakse tarbijahinnaindeksi avaldamist baasil 1997 = 100. Ühendav kuu on detsember 2017. Tabelis on esitatud nii 2017. aastal kasutatud kulutuste struktuur kui ka alates 2018. aasta jaanuari indeksist kasutatav kulutuste struktuur ehk kaubagruppide osakaalud.