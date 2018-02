Ka Bert Prikenfeld ei ole kiitusega kitsi ning toob välja Oti pühendumise muusikale järgmiste sõnadega: “Oleme Otiga ka varem koos musa teinud ja alati on õhku jäänud positiivsed noodid, olgu selleks olnud mõni r&b ja hiphop mõjutustega lugu või laululaagris kirjutatud popim kraam, Ott on vokaalselt alati väga võimekas!". Bert jätkab: “Arvestades mu varasemat muusikalist tausta, siis minu jaoks oli päris suur väljakutse kokku panna ja luua justnimelt sellist pop-ballaadi, vahepeal tundus, et radikaalsemaid biite on teinekord isegi veidi lihtsam kokku seada”, muigab produtsent.