Nädala alguses pälvis tähelepanu Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) idee korraldada paar nädalat pärast Eesti vabariigi 100. aastapäeva nõukogudeaegne estraadikontsert "Krasnaja strela". Nüüd otsustas GAG tekkinud pahameeletormi tõttu kontserdi toimumisaega edasi lükata.

Algusest peale oli plaanitud toimuma kaks kontserti: esimene 10. märtsil ja teine 14. aprillil. 10. märts osutus aga tundlikuks kuupäevaks, kuna just siis on Tallinna pommitamise aastapäev. Seetõttu leidsid mitmed inimesed, teiste hulgas näiteks Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi, et sel kuupäeval nõukogudeaegset estraadikontserti nautida on liig, mis liig. Kuigi GAG-i direktor Hendrik Agur kutsus ka teisi koole saatma omi õpilasi konkureerima "Krasnaja Strela" kontserdi solistideks, ütles Prantsuse lütseum sellest otsustavalt ära.

Nüüd leidis ka GAG ise, et võibolla on 10. märts nõukanostalgilise kontserdi korraldamiseks tõepoolest ebasobiv päev ning otsustas ürituse 18. märtsile edasi lükata. Kõik, kes on pileti 10. märtsi kontserdile juba ära ostnud, saavad minna kontserti nautima 18. märtsil või enda pileti ümber vahetada. GAG-i direktor Hendrik Agur ütles, et selles osas on detailid veel täpsustamisel. Küll aga märkis direktor, et nad tõepoolest otsustasid avalikkuse survele järele anda ning seetõttu kontserdi kuupäev ka muudetud sai. Teine kontsert toimub plaanipäraselt ehk 14. aprillil.

Agur lisas, et huvi kontserdi vastu on suur ning piletimüük Piletilevis läheb hästi. Kolmapäeva hommikuse seisuga on müüdud üle paarisaja pileti.