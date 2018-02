Kujutage ette, et käes on kauaoodatud pulmapäev. Pruut kõnnib oma tulevase abikaasa suunas, kui järsku katkeb pulmamarss, misjärel kostab kõlaritest agaralt oigava naise hääl. Ei kõla just unistuste pulmana...

Videol on näha, kuidas Brasiilias pruuti peigmeheni saadetakse, kui korraga tõmbab kõigi külaliste tähelepanu pruudilt ära katkenud pulmamarss, mis asendub seksile omaste oigamistega, vahendab Mirror.

Kõik turtsatavad valjult naerma, kuid pruut näib olevat häiritud.