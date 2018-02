Rakke kooli õpetaja Marliis Newsome pühendas bioloogiatunnis tublisti aega sellele, et tutvustada lastele vaktsiinide negatiivseid külgi.

Newsome ei usu vaktsiinidesse, aga üheksanda klassi bioloogiaõpik käsitleb just vaktsiine ja seal on märgitud, et end vaktsineerimata jätta on teiste ees vastutustundetu.

Ta pöördus Facebooki grupi „Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed” poole ja tunnistas seal, et rääkis lastele vaktsineerimise ohtudest, näitas filmi „Vaikne epideemia” ja lasi ette lugeda „hämmastavaid fakte sellest, kuidas vaktsineerimisest hoolimata on epideemiad puhkenud ja inimesed nagu kärbsed surnud”.