Täna, 7. veebruaril, kella 13-15ni suletakse Lasnamäe suund Ülemiste tunnelis, kus tehakse liiklusõnnetusest põhjustatud kahjude ülevaatust.

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna teatas, et esialgset sulgemisaega (11-15) on muudetud, sest tulenevalt suurest lumesajust on tarvis koristada ümbersõiduks kasutatavatelt tänavatelt lumi.

Liiklus suunatakse ümber Järvevana tee ja Tartu maantee kaudu. Tallinna Transpordiamet palub jälgida elektroonilisi liiklusmärke ning reguleerijate märguandeid. Tööde piirkonnas piiratakse ohutuse tagamiseks sõidukiirust.

Tallinna Ülemiste liiklussõlme Lasnamäele suunduv tunnel oli 31. jaanuari õhtusel tipptunnil liiklusõnnetuse tõttu suletud. Õnnetuse põhjustas korvtõstukiga veok. Liiga kõrge masin lõhkus esmalt liiklusmärgi tunneli ees ning seejärel sõitis juht tunnelisse, kus veok purustas osa valgustusest.