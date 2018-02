Tallinnas Liivalaia tänava kohtumajas käib juba üle aasta protsess jõugu üle, keda süüdistatakse väljapressimises, pettustes ja orjapidamises. Paar nädalat tagasi tuli seal jutuks notarite vastutus, sest 29aastane Helina T. Virumaalt kaotas isakodu ning põllu ja metsa selle ümber.

Eesti Ekspress kirjutab, et peagi saabus tallu Helina poolõde ja väitis, et isa olla võtnud enne surma laenu ning Helina võib võla katteks talust ilma jääda. Peagi ilmus välja kelm Andres, kes ütles Helinale, et kirjutagu too kogu kinnistu tema nimele ning paari kuu pärast kirjutab Andres kinnistu Helina nimele tagasi. Heauskne Helina langes koos elukaaslasega Andrese jutu ohvriks ning nüüd on naine enda isatalust ja 22 hektari suurusest kinnistust ilma.

