EKRE tegi ettepaneku muuta karistusseadustikku nii, et lapsporno paragrahv hakkaks kehtima ka alla 16aastaste laste erootilisel kujutamisel.

Eesti Ekspress kirjutab, et praegu on eapiiriks 14 aastat. Justiitsministeerium teatas, et see muudaks problemaatiliseks 15–16aastaste noorte osalemise missivõistlustel või modellikoolis. Puudusi on veel.

„Erootiliste situatsioonide jäädvustamise keelamine alla 16aastaste puhul puudutaks lisaks n-ö teadlikele kurjategijatele ka teismelisi ennast, kes teevad erootilisi pilte endast või sõbrast, või kirjutavad päevikusse oma erootilisi mõtteid, mis oleks sel juhul karistatav,“ teatas ministeerium.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.