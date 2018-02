Rahva tohutut huvi festivali vastu võib seletada sellega, et rokkmuusika oli alternatiiv valitsevale estraadile ja rokkaritega seostati mässumeelsust, mis tähendas mittevabas ühiskonnas enamat kui lihtsalt noorusaja protestivaimu. Samuti toimus esimene „Rock Summer“ äsja alanud laulva revolutsiooni ajal ja omandas seetõttu tavalisest muusikafestivalist suuremad mõõtmed. Tipphetkel oli lauluväljakul ligi 180 000 inimest, kes laulsid rokkmuusika kõrval hingestatult kaasa Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti isamaalisi laule.

Festivalist kujunes terveks kümnendiks (v.a 1990) aasta rokkmuusika suursündmus. Seal esinesid seitsme aasta jooksul maailmanimega ansamblid ja artistid Uriah Heep, Jethro Tull, Procol Harum, Faith No More, Status Quo, Simple Minds, Manowar, Marillion, The Shamen, The Pogues, Motörhead, Bob Geldof, Ultravox, Dr Alban, Bonnie Tyler, Alison Moyet, Al Di Meola, Samantha Fox, Chick Corea, Iggy Pop, Chris Norman, Tanita Tikaram, Billy Cobham, Bryan Adams, Björk ja Shaggy.

Idabloki suurimaks rokifestivaliks tõusnud „Rock Summer“ toimus viimast korda 1997. aastal ja hääbus vähese publikuhuvi tõttu. 2013. aastal korraldati esimesest „Rock Summerist“ 25 aasta möödumise puhul kahepäevane festival „Rock Summer 25“.

