Eile algas Rakvere lihatööstuses industriaal- ja metallitöötajate ametiühingute liidu korraldatud tähtajatu streik, millega otsustas ühineda 24 töötajat 785st. Streigiga nõutakse põhipalga tõstmist 16% võrra alates selle aasta 1. veebruarist ja lisaks 16% palgatõusu alates 1. juulist.

Üleeile kirjutas Õhtuleht, et kõrvalseisjad peavad streigi põhjusteks igavust ja rahavajadust. Liinil töötamine pole küll füüsiliselt raske, aga nõuab vaimset pingutust, et ei eksiks ülesande täitmisel nõuete vastu, mida pidevalt ja rangelt kontrollitakse. Üksluisuse peletamiseks vahetavad töötajad liinidel iga päev tööposti, aga seegi ei pruugi olla piisav vaheldus. Siis tuleb proovida kombinaadi teisi osakondi. Mis puudutab raha, siis seda on mõistagi kõigil vähe.