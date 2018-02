6. veebruari hommikul said mõned USA idaranniku elanikud ehmatava sõnumi tsunamihoiatusega. Tegemist ei olnud halva naljaga, vaid Rahvusliku ilmateenistuse eksimusega, vahendab CBS News.

Tegelikult viis Rahvuslik ilmateenistus (National Weather Service ingl. k.) igakuist tavapärast katsetust, kuid midagi läks valesti ning mõnede äppide kasutajad said hirmutava sõnumi, mis tegelikult ei pidanud ühegi kodanikuni jõudma. Ilmateenistus kinnitas Twitteri vahendusel, et muretsemiseks pole põhjust.

Vaid vähem kui kuu aega tagasi hirmutas Hawaii osariigi elanikke valehoiatus lähenevast sõjalisest rünnakust, mis samuti veaks osutus.

A monthly Tsunami Warning test was issued around 830 am by @NWS_NTWC . We have been notified that some users received this test message as an actual Tsunami Warning. A Tsunami Warning is not in effect. Repeat, a Tsunami Warning is not in effect #chswx #gawx #savwx #scwx