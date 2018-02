Oli 6. veebruar aastal 1993, kui Vanemuise teatri ovaalsaalis etendus Kulno Süvalepa lauludel põhinev kontsertlavastus „Kaunimad aastad su elus”. Näitleja Hannes Kaljujärvel olid pikad juuksed, kui sündis Kaunimate Aastate Vennaskond. Nüüd, 25 aastat hiljem, on Hannese lehvivatest juustest üksnes mälestus, kuid toona sündinud muusikaline kollektiiv püsib vapralt laval.

„Ma mäletan seda etendust väga hästi sel lihtsal põhjusel, et ma ei ole elus sees olnud nii närvis, kui tollel õhtul,” tunnistab näitleja Andres Dvinjaninov. „Olin näost tulipunane! Sel kontrolletendusel istusid teatrijuhid Linnar Priimägi ja Enn Tonka ning otsustasid, kas etendus tuleb lavale või ei tule, sest 1993. aastal oli kontsertetenduse puhul tegemist isetegevusega! Olin nii närvis, et pidin plahvatama!” Muusik Toomas Lunge hüüab vahele: „Sada aastat enne seda olid laulnud vaid Tõnu Tepandi ja Priit Pedajas!” Hannes Kaljujärv on Dvinjaninovi ülestunnistusest rabatud ja pöördub kolleegi poole kehastudes elavaks imestuseks: „Mu õpetaja, mu iidol, mu guru! Ma poleks ilmaski arvanud, et sina ka kunagi närvis oled!” Dvinjaninov poetab vastuseks napilt: „Jajah!” Ülejäänute – Kaljujärve, Lunge, muusik Indrek Kalda ja näitleja Jüri Lumiste – naer kõlab mürinal üle Tartu Karlova teatri kohviku.

„Mul on elavalt meeles üks südasuvine mõisakontsert,” meenutab Kaljujärv unustamatut hetke Palmse-esinemiselt. „Saal oli puupüsti rahvast täis, mina tilkusin higist ja vaatasin imetlusega oma mentorit Dvinni, kes oli täiesti kuiva näoga. Aga kui me tulime lavalt maha ja ta pintsaku maha võttis, sis nägin, et selg on tilkuvmärg! Ülim professionaalsus, publik ei saanud üldse aru, et higistab!” Lunge naerab kui pöörane, kui poetab, et enne toda kontserti selgus karm tõsiasi: Dvinjaninov oli esinemispüksid maha unustanud. „Ta vaatas nõudlikult mulle otsa ja võttis minult püksid ära,” kirjeldab Lunge pateetiliselt. „Mina istusin laval pintsak seljas, reied paljad ning mängisin klaverit!” Tõesti, kolleegi heaks pükstest loobunud Lungel ei jäänud muud, kui lühikeste pükste ja sandalettidega lavale minna. Kogu komplekti täiendas pidulik pintsak. „Ta arvas, et kui ta istub klaveri taga, siis seda keegi ei näe,” muigab püksivaras Dvinjaninov. „Kuid esireas oli üks naine, kes vaatas terve kontserdi Toomase karvaseid sääri, mis klaveri alt paistsid!” Lunge täiendab: „Tema päev oli rikutud!” Tõsi, seesama kontserdikülastaja võinuks kriitiliselt põrnitseda ka noid pükse, mida kandis Dvinjaninov: et Lunge on Dvinjaninovist lühem, astus Dvinjaninov lavale kukekates.

Sääraseid lugusid poetavad ansambliliikmed kui varrukast. Veerandsaja aasta jooksul on neid hulgi kogunenud ning neid märtsikuus algava tuuri jooksul ka jutustatakse. „Minul on hea meel teada anda, et Kaunimate Aastate Vennaskonna kõik parimad lindistused on kokku saanud kolme plaadi sisse, mille nimi on „Eesti kullafond”,” lausub Dvinjaninov uhkusenoodiga hääles. Kui kogumikplaadile on mahtunud 50 lugu, siis kontserdikava kokku pannes avastasid mehed lugude rohkuse tõttu, et kava tuleb tihendada ning panid kokku seitse popurriid. „Täna olime esimest korda proovis, me pole üksteist kaua näinud ja meil on elevus suur,” muheleb Dvinjaninov ja pistab Lumistele pihku noa, et sünnipäevatort lahti lõigata. „Sina, Lumiste, olid see, kes istus Kulno Süvalepa kõrvale maha aastal 1982 ja lood salvestas. Kui sa seda poleks teinud, laulaksime me hoopis Arne Oidi laule. Või kas me üldse laulaksime? Mina väidan, et me ei laulaks.”