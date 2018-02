A post shared by Kungahuset (@kungahuset) on Feb 4, 2018 at 11:59pm PST

Viimased 44 aastat valitsenud Carl XVI Gustaf pidas pidupäeva puhul Stockholmi kuningalossis kõne. Monarh ütles, et traditsioonide seisukohast oluline päev tekitab temas meeleliigutust. „Loodan, et see loss on elav koht, kus on ruumi aruteludele,“ vahendab Ilta-Sanomat kuninga sõnu. „Loss on ühenduslüli ajaloo ja tänapäeva vahel. Söandan öelda, et see oleks olnud ka mu esiisa Carl XIV Johani soov.“