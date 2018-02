Septembris vallandunud seksuaalse ahistamise vastane kampaania „Me Too“ kinnitab kanda ka kunstimaailmas. Nii eemaldati näiteks Manchesteri galeriist alasti vetevaimudega maal. Maineka Helsingi kunstimuuseumi Ateneum juht tunnistab, et temalt on nõutud Akseli Gallen-Kallela „Kalevala“-teemalise maali „Aino-taru“ kõrvaldamist, sest vana Väinämöinen ahistab seal paljast piigat.

Susanna Pettersson kinnitab oma blogipostituses toetust „Me Too“ kampaaniale, kuid tema sõnul ei tohiks selle käigus tõstatunud küsimusi laiendada vanadele kunstiteostele. Need peegeldavad ilmekalt oma sünnihetke. Ateneumi juhi ütlust mööda on muuseumilt aastate jooksul mitukorduvalt nõutud, kas Akseli Gallen-Kallela kuulus „Aino-taru“ (1891) on ikka eetiline. Kas neil pole häbi eksponeerida teost, kus „Kalevala“ peategelane, vana Väinämöinen alasti neiule jõhkralt ligi tikub?

„See räägib meie kunsti ajaloost ja „Kalevala“ lugudest,“ toonitab Petterson. „Kuid see võib ühtlasi aidata inimestel mõista sellist valusat teemat nagu ahistamine.“ Ateneumi juht kinnitab, et Gallen-Kallela maal jääb paika. Ta toonitab: pole olemas õiget ega vale kunsti, on vaid kunst. „Selle eesmärk on esitada küsimusi ja anda mõtteainet.“

Helsingin Sanomat märgib, et hiljuti eemaldati Suurbritannias Manchesteri Kunstigaleriis John William Waterhouse'i maal „Hylas ja nümfid“ (1896). Nimelt tembeldati Kreeka mütoloogia teemaline taies poolpornograafiliseks ning galerii tahtis teada, kuidas sellesse suhtutakse. Linnavolikogu survel (galerii kuulub linnale) seati kunstiteos nädala pärast siiski jälle üles.

NAISED KUI OBJEKTID? Manchesteri galerii eemaldas Waterhouse'i maali, uurimaks, kuidas rahvas selle naisekujutusse suhtub. (Commons.Wikimedia.Org)

New Yorgis aga koguti allkirju petitsioonile, millega nõuti, et Metropolitani kunstimuuseum eemaldaks maali „Unelev Thérese“ või vähemalt varustaks selle hoiatusega. Nimelt kujutab prantsuse kunstniku Balthusi teos aastast 1938 11aastast naabritüdrukut, kes on kinnisilmi mõttesse vajunud, nii et jalad on veidi harkis ja seelik üles kerkinud. Petitsiooni algataja Mia Merrill pidas last nilbe piilumise objektiks. Kiri kogus paari nädalaga üle 11 000 allkirja, kuid kriitikud nimetasid seda Huffington Posti teatel nõiajahiks ning muuseum keeldus maali ära võtmast.