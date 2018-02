"Kutsume kõiki tööandjaid ja organisatsioonide juhte Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kinkima töötajatele vaba päeva. Sel päeval saame me mõtiskleda iseenda, riigi ja riikluse üle, osaleda EV100 sünnipäevaüritustel ja valmistada ette peolaud. Me saame olla koos lähedastega ja teha ära kodutööd. Nii on sünnipäeva-päeval võimalus juubelit nautida ilma tormamata," seletab üleskutse algataja.

"EAS Ärimentorprogrammi 2017/2018 programmis osalevatel ettevõtjatel tekkis idee väärtustada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidustusi tööst vaba päevaga. EV100 sünnipäev on sattunud laupäevasele päevale ja olgugi, et pühale eelnev tööpäev on kolm tundi lühem, lisaks olulist pidulikkust terve vaba päev. Kogu Eesti rahva töövõimelised inimesed annavad igapäevaselt oma panuse meie riigi püsimise, kasvu ja edu nimel. Mina, sina ja tema. Kasvatagem töörõõmu, panustades ka peomeeleolu loomisse! Jõudu tööle!" julgustab BDA Consulting.