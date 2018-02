Filmirežissöör Quentin Tarantino kapist tuli lagedale ammuunustatud luukere. 15 aasta eest andis Tarantino intervjuu, milles ta kaitses tulihingeliselt lavastaja Roman Polanskit, keda süüdistatakse alaealise tüdruku vägistamises. Tarantino kulutas 2003. aastal Howard Sterni saates intervjuud andes tervelt kaheksa minutit, et kaitsta Polanskit, keda süüdistati 1977. aastal 13-aastase tüdruku uimastamises ja vägistamises. Polanski tunnistas end alaealisega seksimises süüdi, kuid põgenes enne kohtuotsust Prantsusmaale. Tarantino avaldab šokeerivas intervjuus arvamust, et Polanski pole vägistaja ja tüdruk oli kõigega ise nõus, ehkki kaassaatejuht Robin Quivers meenutas talle, et noorele ohvrile oli uimasteid manustatud ja ohtralt alkoholi sisse joodetud.

"Ta ei vägistanud 13-aastast. See oli sätestatud vägistamine; seks alaealisega. See pole päris sama," arvas Tarantino. "Ta seksis alaealisega. See pole vägistamine. Minu jaoks, kui kasutad sõna "vägistamine", räägid sa vägivallast; mahasurumisest... See on üks vägivaldsemaid kuritegusid maailmas."

Tarantino arvas, et sõna "vägistamine" ei tohiks kergekäeliselt kasutada nagu ka sõna "rassist": "See ei kehti kõige kohta, mille suhtes seda kasutatakse." Tarantino jätkas: "Tüdruk tahtis seda. Ta käis temaga kohtamas... Ja muide, me räägime Ameerika moraalinormidest, me ei räägi Euroopa moraalinormidest." Kui Stern küsis, miks täiskasvanud mees ei saanud aru, et seks lapseealisega on vale, kaitses Tarantino Polanskit jätkuvalt. "Vaata, tüdruk oli sellega nõus ja rääkis sellest. Ta ise rääkis sellest. Nüüd, kui ta on täiskasvanu, on jutt hoopis teine." Tarantino jäi endale kindlaks ka siis, kui talle loeti ette ohvri kirjeldus toimunust. "Loomulikult rääkis ta seda, sest ta teadis, et emme saab pahaseks. Romani versioon tundub palju tõenäolisem." Kui Tarantinolt küsiti, miks Polanski ei valinud kedagi omaealist, vastas režissöör: "Sest talle meeldivad tüdrukud!" Tarantino tunnistas samas, et kui kõnealusesse olukorda oleks sattunud tema tütar, oleks ta Polanskile kuuli kerre kihutanud.